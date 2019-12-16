Онкология — бич нашего времени. Однако у человечества с недавних пор появилась уникальная возможность в качестве меры профилактики делать анализ крови на онкомаркеры — специфичные белки, которые при исследовании могут быть обнаружены ещё до того, как проявились первые признаки заболевания. В каждой медицинской лаборатории есть так называемая «онкопанель», куда входят несколько десятков маркеров, указывающих на наличие раковых опухолей. Определиться с тем, какие из анализов особенно важны, по просьбе NEWS.ru помогли специалисты. Кроме того, врачи рассказали, какие ещё обследования надо делать в профилактических целях.

Ранняя диагностика рака

Евгений Греков, заведующий отделением урологии одной из столичных клиник, подчёркивает: онкология — это в основном возрастная патология. Мужчинам нужно регулярно проверяться, достигнув возраста 40 лет, а женщинам — начиная с 30.

Представителям сильного пола обязателен ПСА крови (простатический специфический антиген — опухолевый маркер рака простаты и аденомы простаты), общий и свободный. Необходимо следить за объёмом предстательной железы, потому что аденома простаты — это возраст-ассоциированная патология. Если есть хотя бы малейшее подозрение на то, что что-то не так, необходимо провести трансректальное УЗИ (коротко — ТрУЗИ) простаты, которое поможет вовремя выявить патологию. ТрУЗИ после 40 лет должно стать ежегодным исследованием для каждого мужчины, убеждён уролог.

Кроме того, каждые пять лет надо делать колоноскопию (важно проверять толстый кишечник, прямую кишку), раз в год — УЗИ почек и время от времени — фиброгастродуоденоскопию (ФГДС — обследование желудка и слизистой 12-перстной кишки с помощью эндоскопа). ФГДС поможет вовремя установить язвенную болезнь: долго не леченная язва может вызвать рак.

Очень важные онкомаркеры — СА 19.9 (онкомаркер опухолей поджелудочной железы) и СА 72.4 (укажет на проблемы с желудком), а также СА 242 (онкомаркер опухолей ЖКТ). Вовремя указать на развитие патологии может скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и такой онкомаркер, как раковый эмбриональный антиген (РЭА). Именно последние два анализа помогают определить такое трудно диагностируемое и агрессивное заболевание, как рак лёгких.

Рак лёгких выявить сложно, обычно он проявляется уже на поздних стадиях. Необходимо делать флюорографию — минимум один раз в два года. При малейших подозрениях прежде всего надо сделать клинический анализ крови с обязательной СОЭ и РЭА. Евгений Греков урогинеколог и заведующий отделением урологии урогинеколог и заведующий отделением урологии

Не лишним для всех также будет сдача НСЭ (нейронспецифическая энолаза — обязательный анализ в рамках мониторинга пациентов с нейроэндокринными опухолями, в особенности мелкоклеточного рака лёгких и нейробластомы), считает врач. Он одинаково важен как для мужчин, так и для женщин.

Если НСЭ сдавать вовремя, то не будет таких проблем, как сегодня у Анастасии Заворотнюк. Надо вовремя найти болезнь, вовремя прооперировать — и тогда можно жить дальше и нормально чувствовать себя, — убеждён Греков.

Доктор добавил: только за последний год у него пролечились два известных артиста, имена которых он не стал называть, и благодаря вовремя сделанному НСЭ они остались живы, хотя и перенесли операцию.

Говоря о сугубо женских болезнях, специалист отметил важность таких онкомаркеров, как СА 125 и СА 19.9 — сдавать кровь на них дамы должны ежегодно. Кроме того, обязательно посещение гинеколога и сдача цитологических тестов. Помимо этого, женщинам раз в год необходимо делать УЗИ молочных желёз. Очень часто кистозно-фиброзную мастопатию находят и забывают про неё, однако обязательно надо провести дальнейшее контрольное исследование, чтобы исключить рак молочной железы.

Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, предупреждает, однако, о том, что не всегда ранняя диагностика рака молочных желёз приносит хороший результат. Бывает, что, получив тревожные данные скрининговых обследований, женщину направляют на операцию, которую, как выясняется, можно было бы и не делать, — тревога была ложной. При этом смертность примерно одинакова — как в группах женщин, прошедших скрининг, так и среди тех, кто им пренебрёг.

А вот колоноскопия и раннее обнаружение рака прямой кишки, по мнению медика, приносят однозначно хорошие результаты.

Врач напомнил: не стоит забывать об обычном биохимическом анализе крови. Сдавать его нужно из года в год в одних и тех же медучреждениях — так надёжнее. В целом эффективно долгосрочное наблюдение у одного и того же врача.

Ценность анализа — в сравнении. По одному анализу сказать ничего нельзя. Если анализы делаются каждый год, то можно о чём-то судить. Ежегодно надо сдавать элементарную биохимию, при этом желательно в одной и той же лаборатории. Тогда по этим анализам можно будет сделать вывод. Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории врач-терапевт высшей категории

Генетически наследуемые онкологические заболевания

Существует целый ряд генетически наследуемых онкологических заболеваний. У женщин это рак груди или яичников, у мужчин — рак предстательной железы. При наличии соответствующей наследственности и тем, и другим также рекомендуется пройти обследование на рак прямой кишки. Для всех этих заболеваний есть генетические маркеры, и, как рассказал Евгений Греков, «сдать анализы на генетическую предрасположенность нужно один раз в жизни». И тем, и другим необходимо провериться с помощью анализа CHEK2; для женщин обязательны ещё и BRCA1, BRCA2, которые позволят выявить рак молочных желёз и яичников.

Если в семье часто встречается онкопатология, то человеку надо сходить к онкологу и уточнить, какие конкретно исследования и как часто надо делать. Но чаще всего, если вы пойдёте сдавать анализы, у вас что-то непременно найдут. Лучше всего найти грамотного врача, который будет вас вести в течение десятилетий, — считает Алексей Водовозов.

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