Медведев сообщил, когда могут вступить в силу поправки к Трудовому кодексу

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«Единая Россия» завершает работу над законопроектом, который содержит поправки к Трудовому кодексу РФ и 26 ноября его уже в третьем чтении рассмотрит Госдума. Если парламентарии одобрят проект, то вступить в силу он может уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщил председатель партии ЕР Дмитрий Медведев.

Работа над законопроектом завершается. «Единая Россия» собрала предложения от всех заинтересованных сторон в регионах, внесла поправки ко второму чтению, которое состоится завтра. 26 ноября планируется рассмотреть поправки в третьем чтении, — сказал Медведев на заседании, посвященном рассмотрению поправок, передаёт РИА Новости.

Председатель ЕР также призвал всех депутатов поддержать этот законопроект. Медведев подчеркнул, что этот документ «касается всех граждан, которые работают на основе Трудового кодекса и по тем или иным причинам переведены на удаленный режим работы, с тем чтобы этот документ мог заработать с 1 января 2021 года».

Как сообщал NEWS.ru, Госдума уже на этой неделе может принять закон, который учитывает множество нюансов дистанционных трудовых отношений. Он подразумевает, что за сверхурочную работу в удалённом режиме работодатель заплатит вдвойне, а в случае простоя «не по вине сторон» ему начислят 2/3 тарифной ставки.