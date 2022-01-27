Медведев призвал к «умной и соразмерной» реакции на фото на фоне храмов

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что реакция правоохранительных органов на оскорбительные публикации в Интернете должна быть «умной и соразмерной» правонарушению. Таким образом он прокомментировал «перегибы в работе» силовых ведомств при возбуждении дел после шуток комиков и стендаперов, а также за фотографии на фоне храмов, передаёт «Интерфакс».

Иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, <...> мы должны учитывать всё-таки традиции нашей страны, — заявил замглавы Совбеза.

Он пояснил, что некоторые публикации и выступления способны оскорбить целый народ, и это нельзя не учитывать в случае ответной реакции. Это касается, в частности, выступлений музыкантов в регионах.

Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная. Это очевидно, — сказал Медведев.

20 января в Сети появился видеоролик, в котором одна девушка фотографирует другую на фоне столичной мечети. Модель позировала в нижнем белье, её лицо скрывала балаклава. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ).

Как заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, подобные откровенные фотосессии возле храмов и мечетей связаны с желанием людей оказаться в центре внимания и совершить поступок, который станет предметом обсуждения всего общества.