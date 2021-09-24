«Медуза»: Зюганов встречался с Собяниным и главой АП из-за выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проводил встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой администрации президента Антоном Вайно и его первым замом Сергеем Кириенко по итогам выборов, сообщает «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) со ссылкой на близкие к «Единой России» источники. Политик требовал отменить результаты электронного голосования в столице, но ему «дали понять, что делать этого никто не будет».

Зюганов ведёт переговоры с [руководителем администрации президента] Антоном Вайно о том, как компартия может вырулить из этой ситуации, — рассказал собеседник издания, близкий к АП.

При этом пресс-секретарь партии Александр Ющенко сказал изданию, что не может подтвердить или опровергнуть эти сведения. По его словам, даже если встреча состоялась, она носила непубличный характер.

Источник также рассказал журналистам, что Зюганов хочет добиться для КПРФ двух вице-спикеров в новом созыве Госдумы и больше комитетов во главе с членами партии. По его словам, лидер коммунистов понял, что власти не сменят позицию по ДЭГ.

При этом в АП коммунистам «дали понять», что призывая людей на уличные акции, они «пересекают черту», отметил источник.

Ранее полиция опубликовала предостережение о недопустимости участия в не согласованных с властями акциях. При этом в КПРФ заявили, что не только подали заявку на акцию протеста, которую отклонили, но и уведомили власти о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик анонсировал на 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.