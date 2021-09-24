«Медуза»: Зюганов встречался с Собяниным и главой АП из-за выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проводил встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой администрации президента Антоном Вайно и его первым замом Сергеем Кириенко по итогам выборов, сообщает «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) со ссылкой на близкие к «Единой России» источники. Политик требовал отменить результаты электронного голосования в столице, но ему «дали понять, что делать этого никто не будет».
Зюганов ведёт переговоры с [руководителем администрации президента] Антоном Вайно о том, как компартия может вырулить из этой ситуации, — рассказал собеседник издания, близкий к АП.
При этом пресс-секретарь партии Александр Ющенко
Источник также рассказал журналистам, что Зюганов хочет добиться для КПРФ двух вице-спикеров в новом созыве Госдумы и больше комитетов во главе с членами партии. По его словам, лидер коммунистов понял, что власти не сменят позицию по ДЭГ.
При этом в АП коммунистам «дали понять», что призывая людей на уличные акции, они «пересекают черту», отметил источник.
Ранее полиция опубликовала предостережение о недопустимости участия в не согласованных с властями акциях. При этом в КПРФ заявили, что не только подали заявку на акцию протеста, которую отклонили, но и уведомили власти о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования.
20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.
В ходе встречи политик анонсировал на 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.