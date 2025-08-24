Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:45

Медовые огурчики: закатываем в литровые банки без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы с медом удивят вас идеальным балансом сладости и легкой кислинки, с тонким цветочным ароматом и пряными нотами специй. Эти банки никогда не взрываются благодаря идеальному балансу кислоты и меда.

Для закатки трех банок объемом по 1 литру возьмите 1,5 кг мелких огурцов, замочите на 2 часа в ледяной воде. В каждую стерильную банку положите по 2 зонтика укропа, 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, 1/2 ч. л. горчичных зерен. Плотно уложите огурцы. Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соли, 100 мл яблочного уксуса и 1 ст. л. смеси перцев. Залейте кипящим маринадом банки, сразу закатайте, переверните и укутайте на сутки. Без стерилизации!

Через месяц огурцы приобретут удивительный вкус — нежная сладость меда смягчает остроту чеснока, а специи добавляют пикантности. Такой необычный вариант маринада делает огурцы особенно ароматными, сохраняя их хрусткость до весны.

Подавайте медовые огурчики как оригинальную закуску или добавляйте в салаты! Храните в темном прохладном месте.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из свеклы и хрена.

огурцы
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Рыльск
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.