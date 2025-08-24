Медовые огурчики: закатываем в литровые банки без стерилизации

Маринованные огурцы с медом удивят вас идеальным балансом сладости и легкой кислинки, с тонким цветочным ароматом и пряными нотами специй. Эти банки никогда не взрываются благодаря идеальному балансу кислоты и меда.

Для закатки трех банок объемом по 1 литру возьмите 1,5 кг мелких огурцов, замочите на 2 часа в ледяной воде. В каждую стерильную банку положите по 2 зонтика укропа, 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, 1/2 ч. л. горчичных зерен. Плотно уложите огурцы. Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соли, 100 мл яблочного уксуса и 1 ст. л. смеси перцев. Залейте кипящим маринадом банки, сразу закатайте, переверните и укутайте на сутки. Без стерилизации!

Через месяц огурцы приобретут удивительный вкус — нежная сладость меда смягчает остроту чеснока, а специи добавляют пикантности. Такой необычный вариант маринада делает огурцы особенно ароматными, сохраняя их хрусткость до весны.

Подавайте медовые огурчики как оригинальную закуску или добавляйте в салаты! Храните в темном прохладном месте.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из свеклы и хрена.