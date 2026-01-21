Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:35

Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Медовик — это банально. Пеку торт «Три шоколада» — плотный горький, молочный мусс и воздушный белый слой в одном десерте. Это гениально просто и невероятно эффектно: элегантный ресторанный десерт, который легко собрать дома, если знать несколько секретов.

Получается обалденная вкуснятина: бархатистая, насыщенная основа из горького шоколада, шелковистый и нежный молочный мусс, завершаемый облаком воздушного белого шоколада — три текстуры и три оттенка какао, создающие идеальную гармонию в каждом кусочке.

Для приготовления вам понадобится: для основы: 150 г печенья, 70 г сливочного масла. Для темного слоя: 200 г горького шоколада, 200 мл сливок 33%. Для молочного слоя: 150 г молочного шоколада, 200 мл сливок, 7 г желатина. Для белого слоя: 100 г белого шоколада, 150 мл сливок, 5 г желатина. Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным маслом, утрамбуйте на дне формы и уберите в холод. Для темного слоя растопите шоколад, нагрейте сливки и смешайте до гладкости, вылейте на основу и уберите застывать. Для молочного слоя замочите желатин. Растопите шоколад, нагрейте часть сливок, растворите в них желатин и соедините с шоколадом и оставшимися взбитыми сливками. Аккуратно вылейте на застывший тёмный слой. Повторите шаги для белого слоя. Дайте торту полностью застыть в холодильнике 6–8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
торты
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
