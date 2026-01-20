Медовик «Бабушкин секрет»: тончайшие коржи и простой крем из сливок. Получается всегда, а вкус — как в детстве

У каждого из нас есть вкус, который ассоциируется с самым теплым и беззаботным временем — детством. Этот медовик именно такой. Его магия не в сложных техниках или редких ингредиентах, а в проверенном временем сочетании тончайших, тающих во рту медовых коржей и простого, но идеального сливочного крема. Секрет в том, что это один из тех рецептов, который получается всегда, даже у тех, кто печет редко. Он нежный, влажный и пропитанный до самой последней крошки, дарящий то самое чувство уюта и домашнего счастья.

Для коржей растопите на водяной бане 100 граммов меда и 100 граммов сливочного масла. Снимите с огня, добавьте 150 граммов сахара и 2 яйца, взбейте. Введите 1,5 чайные ложки соды и постепенно добавьте 450–500 граммов муки, замесив мягкое тесто. Разделите его на 8-9 частей, раскатайте каждый в очень тонкий корж, обрежьте по тарелке и выпекайте при 180 °C по 4-5 минут до золотистого цвета. Для крема взбейте 800 миллилитров холодных жирных сливок (не менее 33%) с 150 граммами сахарной пудры до устойчивых пиков. Собирайте торт, промазывая остывшие коржи кремом. Обмажьте кремом бока и верх, а крошки от коржей используйте для украшения. Дайте торту настояться в холодильнике минимум 8 часов, а лучше — ночь, для идеальной пропитки.

