Медик назвал неожиданный путь попадания микропластика в организм Доктор Еделев: микропластик может попадать в организм через чайные пакетики

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Микропластик, считающийся сегодня одной из главных экологических проблем, попадает в человеческий организм в виде частиц резиновых изделий, шин, пластиковой посуды и даже разделочных досок, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, отдельную опасность представляют одноразовые чайные пакетики.

Специалист пояснил, что сегодня многие предпочитают заваривать чай в пластиковых чайных пакетиках. Однако, при производстве этих пакетиков образуется гигантское облако микропластиковой пыли, которая вместе с чаем попадает в человеческий организм.

Также, по его словам, много микропластика находится в океане.

Выброшенные бутылки, резиновые изделия волнами бьются о берег и медленно разрушаются. Большая часть может попадать в организм. Американцы выяснили, что в районах с максимальными загрязнениями, в организме может накопиться за год до 250 гр микропластика, — рассказал эксперт.

Еделев порекомендовал при выборе пластиковой посуды отдавать предпочтение только изготовленной из специальных пищевых пластмасс со специальной маркировкой. Остальные опасны для здоровья, так как выделяют мутагенные и токсичные вещества, подытожил медик.

Ранее эколог Андрей Пешков рассказал, что тело человека не приспособлено к массированному потреблению пластика, и воспринимает его как инородное тело. Он подчеркнул, что влияние пластика на человеческий организм не изучено до конца.