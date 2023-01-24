Эколог раскрыл опасность пластика для организма человека Эколог Пешков: организм человека не приспособлен к массированному потреблению пластика

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Пластик опасен для человеческого организма, потому что неизбежно вносит в него диссонанс, рассказал РИАМО эколог Андрей Пешков. По его словам, тело человека не приспособлено к массированному потреблению пластика. Он попадает в человеческий организм в виде микрочастиц вместе с водой и воздухом, а также вместе с рыбой и мясом животных, которые накапливали в себе микропластик в течение жизни, отметил эксперт.

Пластик у нас накапливается совершенно неожиданно для нашего организма. Организм не готов к такой подлости, и он не знает, как реагировать на этот пластик, — депонировать его, где депонировать, на что воздействует, накапливаясь в кровеносных сосудах и органах человека, — пояснил Пешков.

Эколог уточнил, что сам по себе пластик не производится ни элементами экосистемы, ни человеческим организмом, поэтому в обоих случаях воспринимается как инородное тело. Он подчеркнул, что влияние пластика на человеческий организм не изучено до конца.

Эксперт призвал людей осознать глобальность проблемы и начать пользоваться многоразовыми предметами вместо одноразовых. Так, по его мнению, обычные пакеты лучше заменить на сумки и шопперы, а вместо пластиковой посуды лучше использовать стеклянную и металлическую.

Вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко ранее заявила, что пластика в океане будет больше, чем рыбы, если сохранятся нынешние темпы его потребления. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.