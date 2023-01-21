Абрамченко назвала чудовищным объем используемого потребителями пластика Абрамченко: пластика в океане к 2050 году будет больше, чем рыбы при нынешних темпах потребления

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Вице-премьер РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко предупредила, что нынешние темпы потребления могут привести к тому, что количества пластика в океане будет равно количеству обитаемой в нем рыбы, передает РИА Новости. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.

Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке - это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания. И это может привести к катастрофе: 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, а к 2050 году, если люди будут продолжать так потреблять, в океане будет пластика больше, чем рыбы, — заявила в интервью вице-премьер.

Абрамченко заявила, что считает своей работой напоминать бизнесу, государству и общественности, что захоронение отходов должно быть снижено вдвое. Для этого в том числе должны измениться объемы утилизации мусора и культура потребления.

Вице-премьер отметила, что в прошлом году 25 компаний заключили соглашения для строительства 44 производств, которые будут работать по принципу экономики замкнутого цикла — используемое сырье на производстве будет пригодно для переработки.

В июне 2022 года Абрамченко сообщала, что с 2025 года Россия начнет постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Также вице-премьер отметила, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.