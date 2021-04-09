МЧС сообщило о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем кардиоцентре

https://static.news.ru/photo/3f8ac84c-99c7-11eb-a4b3-96000091f725_660.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

Кардиохирургический центр Благовещенска, где 2 апреля произошёл пожар, проходил проверку на пожарную безопасность в 2015 году. Тогда было выявлено четыре нарушения, связанные с эксплуатацией путей эвакуации и систем оповещения людей о пожаре. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Амурской области.

Последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности была проведена в апреле 2015 года, проводилась комплексная проверка всех зданий, находящихся на территории Амурской медицинской академии (к которой относится и кардиохирургический центр), — рассказали в МЧС.

Также отмечается, что два выявленных нарушения были устранены.

Пожар произошёл в Благовещенске утром 2 апреля. Загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Из больницы эвакуировали 67 человек. При этом на первом этаже здания всё это время проходила операция. Там находились один пациент и восемь членов операционной бригады.

Врачи, которые продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся в здании пожар, рассказали, что хирургическое вмешательство нельзя было прервать. Несмотря на дым и экстренную эвакуацию персонала и пациентов, операционная бригада успешно провела аортокоронарное шунтирование, и только потом они покинули помещение вместе с пациентом, сообщал NEWS.ru.

Причиной пожара предварительно называется нарушение в работе электропроводки.