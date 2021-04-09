МЧС сообщило о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем кардиоцентре

Кардиохирургический центр Благовещенска, где 2 апреля произошёл пожар, проходил проверку на пожарную безопасность в 2015 году. Тогда было выявлено четыре нарушения, связанные с эксплуатацией путей эвакуации и систем оповещения людей о пожаре. Об этом
Последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности была проведена в апреле 2015 года, проводилась комплексная проверка всех зданий, находящихся на территории Амурской медицинской академии (к которой относится и кардиохирургический центр), — рассказали в МЧС.
Также отмечается, что два выявленных нарушения были устранены.
Пожар произошёл в Благовещенске утром 2 апреля. Загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.
Из больницы эвакуировали 67 человек. При этом на первом этаже здания всё это время проходила операция. Там находились один пациент и восемь членов операционной бригады.
Врачи, которые продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся в здании пожар, рассказали, что хирургическое вмешательство нельзя было прервать. Несмотря на дым и экстренную эвакуацию персонала и пациентов, операционная бригада успешно провела аортокоронарное шунтирование, и только потом они покинули помещение вместе с пациентом, сообщал NEWS.ru.
Причиной пожара предварительно называется нарушение в работе электропроводки.