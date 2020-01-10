https://static.news.ru/photo/2ed8b1cc-3469-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об опасных погодных условиях. В столице ожидается мокрый снег и гололедица.

В связи с внезапным наступлением зимы, экстренные службы рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Экстренное предупреждение МЧС будет действовать до 17:00 11 января. До этого времени в Москве ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения. Избегайте внезапных манёвров: обгонов, перестроений и опережений, — рекомендует МЧС.

Как ранее писал NEWS.ru, на следующей неделе на территории Москвы погодные условия приблизятся к рекордным показателям. Жителей и гостей столицы ожидает очередное повышение температуры.