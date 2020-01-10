Управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об опасных погодных условиях. В столице ожидается мокрый снег и гололедица.
В связи с внезапным наступлением зимы, экстренные службы рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности. Экстренное предупреждение МЧС будет действовать до 17:00 11 января. До этого времени в Москве ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица.
Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения. Избегайте внезапных манёвров: обгонов, перестроений и опережений, — рекомендует МЧС.
Как ранее писал NEWS.ru, на следующей неделе на территории Москвы погодные условия приблизятся к рекордным показателям. Жителей и гостей столицы ожидает очередное повышение температуры.
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