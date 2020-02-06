https://static.news.ru/photo/b96b774a-48d5-11ea-9b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.mchs.gov.ru

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) утвердило жетон, книжку и удостоверение личности спасателя для своих сотрудников.

Отмечается, что стальной жетон размером 25 на 50 мм будет иметь прямоугольную форму с закруглёнными краями, а также отверстия, благодаря которым его можно будет носить на цепочке. Кроме того, на лицевой стороне будут выгравированы слово «Спасатель» и регистрационный номер сотрудника, а на обороте будут указаны фамилия, имя и отчество владельца, группа крови и резус-фактор.

Утверждены жетон, книжка и удостоверение личности спасателя. Приказ ведомства вступает в силу с 14 февраля текущего года, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В ведомстве добавили, что в книжке спасателя будут фиксироваться данные об аттестации и сведения о выполненных спасательных работах.

При этом формы удостоверения личности, книжки и жетона спасателя будут едины для всех аттестованных спасателей из всех подразделений МЧС, включая добровольцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2019 году численность пожарных подразделений МЧС увеличилась почти на четверть.