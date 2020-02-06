Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) утвердило жетон, книжку и удостоверение личности спасателя для своих сотрудников.
Отмечается, что стальной жетон размером 25 на 50 мм будет иметь прямоугольную форму с закруглёнными краями, а также отверстия, благодаря которым его можно будет носить на цепочке. Кроме того, на лицевой стороне будут выгравированы слово «Спасатель» и регистрационный номер сотрудника, а на обороте будут указаны фамилия, имя и отчество владельца, группа крови и резус-фактор.
Утверждены жетон, книжка и удостоверение личности спасателя. Приказ ведомства вступает в силу с 14 февраля текущего года, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В ведомстве добавили, что в книжке спасателя будут фиксироваться данные об аттестации и сведения о выполненных спасательных работах.
При этом формы удостоверения личности, книжки и жетона спасателя будут едины для всех аттестованных спасателей из всех подразделений МЧС, включая добровольцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2019 году численность пожарных подразделений МЧС увеличилась почти на четверть.