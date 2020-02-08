Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве ожидается сильный ветер и гололедица сегодня и завтра в первой половине дня. Об этом сообщила столичная пресс-служба МЧС.

В ближайшие 1–3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории г. Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и парковать автомобиль вдали от деревьев, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы ждёт с 10 февраля оттепель и мрачная погода.

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