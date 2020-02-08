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В столице на следующей неделе установится погода, соответствующая концу марта — началу апреля. Об этом рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, типичная температура для этого времени года наблюдалась всего один день. Вчера столбики термометров впервые опустились до -20 градусов. Дневная температура составляла -13 градусов. Эти показатели оказались ниже...