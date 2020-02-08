https://static.news.ru/photo/6713e62a-4a2f-11ea-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: lwatteternal /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей столицы ждёт с 10 февраля оттепель и мрачная погода. Об этом сообщил ТАСС.

К вечеру воскресенья температура повысится до нуля — минус двух градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля. В понедельник — уже оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса. Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника, — приводил слова Романа Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что осадков в этот период не будет, а если и будут, то незначительные. В понедельник днём в Москве температура поднимется до двух градусов тепла, в течение недели погода будет меняться с холодной на тёплую, а 13 февраля ожидается пять градусов тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, потепление в России может сократить популяцию речной рыбы на 20–30%. Тёплая зима и отсутствие снега может привести к гибели икры рыбы.