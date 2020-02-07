Несвойственная для России тёплая зима может сократить популяцию речной рыбы на 20–30%, из-за гибели икры, отложенной во время нереста. Об этом
Отмечается, что сокращение популяции станет заметно не сразу, а через два-три года.
Условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности) весенне-нерестующих видов рыб в предстоящий сезон 2020 года могут оказаться неблагоприятными. Это связано с возможным маловодьем и относительно низкими среднемесячными температурами воды в предстоящий весенний нерестовый сезон, — привели сообщения Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в газете.
Из-за отсутствия снега весной не будет достойного количества талой воды, это приведёт к обмелению нерестилищ, и икра погибнет, пояснили эксперты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что потепление может негативно сказаться на урожае зерновых культур и плодовых деревьев.
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