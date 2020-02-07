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Несвойственная для России тёплая зима может сократить популяцию речной рыбы на 20–30%, из-за гибели икры, отложенной во время нереста. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росрыболовство.

Отмечается, что сокращение популяции станет заметно не сразу, а через два-три года.

Условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности) весенне-нерестующих видов рыб в предстоящий сезон 2020 года могут оказаться неблагоприятными. Это связано с возможным маловодьем и относительно низкими среднемесячными температурами воды в предстоящий весенний нерестовый сезон, — привели сообщения Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка в газете.

Из-за отсутствия снега весной не будет достойного количества талой воды, это приведёт к обмелению нерестилищ, и икра погибнет, пояснили эксперты.

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