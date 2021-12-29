Матери погибшего артиста Большого театра выплатят миллион рублей

Матери погибшего под декорацией артиста Большого театра Евгения Кулеша выплатят один миллион рублей из Фонда социального страхования России, об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алёшкин. Ранее Светлана Кулеш уже получила компенсацию в 1,5 млн рублей от фонда Большого театра.

Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери, — сказал он.

Ранее Госинспекция по труду города Москвы установила, что погибший 9 октября во время оперы «Садко» Евгений Кулеш был пьян. В связи с этим комиссия признала виноватым в происшествии самого актёра. Адвокат погибшего заявил о намерении обжаловать постановление. По словам защиты, Кулеш не покидал театр в тот день и неясно, «как и где ему удалось напиться до такого состояния».

Также сообщалось, что мать артиста попросила у президента Владимира Путина помощи в расследовании гибели сына.

Трагедия произошла 9 октября 2021 года. Декорация насмерть придавила актёра на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Спектакль был тут же остановлен, а зрителей попросили выйти из зала. Позже в Сети было опубликовано видео момента падения декорации на актёра.

По имеющимся данным, 38-летний Евгений Кулеш был разведён и жил вместе с матерью. Детей у него не было. В театре он прослужил большую часть своей жизни — почти 20 лет.