Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца Тело погибшего в Турции пловца Свечникова перевезут в Россию 24 января

Тело пропавшего в августе прошлого года в Турции российского пловца Николая Свечникова перевезут в Россию 24 января, сообщила мать спортсмена Галина Свечникова. По данным РИА Новости, она не уточнила, когда состоится прощание со спортсменом.

Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда, — отметила Свечникова.

До этого сообщалось, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция. Поиски Свечникова в акватории были прекращены еще в октябре 2025 года.

После этого стало известно, что ДНК-тест установил личность человека, тело которого было обнаружено ранее в проливе Босфор. Его идентифицировали как российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Участник заплыва в Босфоре Игорь Кузнецов предположил, что Свечников утонул. Спортсмен утверждал, что примерно на каждом пятом турнире тонет человек. Кузнецов также снял с организаторов ответственность за подобные трагедии.