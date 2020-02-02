https://static.news.ru/photo/ee0315ee-45fb-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ spb_today/via Global Look Press

Татьяна Кяппи — мать погибшего под завалами СКК в Петербурге — о смерти сына узнала по телевизору. В три часа дня она посмотрела выпуск новостей, в котором говорилось об обрушении комплекса, и увидела рабочего, который не успел добежать до люльки.

Я мужу крикнула: «Сын наш! Это он! Все, мы потеряли его!» — цитирует женщину портал «Север. Реалии». На тот момент она думала только о том, чтобы её не подвёл кардиостимулятор.

Погибший Матвей Кучеров перед отъездом хотел устроиться на работу к свояку Владимиру Есипенко. Но получилось так, что он поехал в Санкт-Петербург.

Он неоднократно приезжал без денег, приходилось даже высылать ему на дорогу. Кидали. Да и сейчас кидают. Вот он тоже поехал: кинут — не кинут, — рассказывает Есипенко.

Матвей после службы в армии работал на камнеобработке в Деревянке, после этого ездил вахтовым методом в Мурманск, где трудился на разделке кораблей. Он поменял работу в Москве, Ломоносове, Петербурге, Суоярви. В конце прошлого года поехал на крейсер «Адмирал Кузнецов», но там как раз начался пожар.

Матвей вернулся домой, и тут ему подвернулась вакансия в Санкт-Петербурге. В последнюю поездку мужчина уехал только с третьего раза: в ночь с 28 на 29 января он поехал на работу через сервис поиска попутчиков на автомобиле. Однако в три часа ночи Матвей вернулся обратно, на следующий день договорился с другим водителем, но и тот подвёл.

Уехать Кучерову удалось только 29 января, а 30-го он уже вышел на работу. На следующий день он с другом детства Александром Бардыниным поднялся на крышу СКК.

Тело Матвея семье отдадут 3 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января.