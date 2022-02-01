Мать погибшего под Кировом осуждённого намерена расследовать смерть сына

Мать погибшего в колонии под Кировом осуждённого инициирует расследование обстоятельств его смерти, об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru. Женщина уверена, что смерть 29-летнего мужчины могла быть насильственной. Ранее сын не раз рассказывал о пытках, применяемых к заключённым колонии. По утверждению женщины, на посмертных снимках на теле осуждённого были травмы и следы уколов.

Мы приехали забрать тело сына. Следователь показала нам фотографии сына — на них он лежал голый в трусах на полу камеры, руки и ноги у него связаны, а на спине синие полоски от решётки, — сказала мать погибшего осуждённого.

Кроме того, по словам женщины, при осмотре тела она обнаружила ряд травм и следы уколов. Она намерена добиться эксгумации тела для независимой экспертизы. Женщина уже обратилась в Следственный комитет, прокуратуру и СПЧ.

Константин Долгих изначально отбывал наказание по статье 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <...>») в колонии города Батайска. По словам матери, в исправительном учреждении его обвинили в руководстве ОПГ по распространению наркотиков и перевели в ИК-6 Кировской области. После этого в письме мужчина указал, что сидит в камере с двумя убийцами.

О смерти Долгих матери сообщили 10 декабря. По официальной версии, причиной стало самоубийство.

9 декабря член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва приняла участие в заседании с президентом РФ Владимиром Путиным, на котором попросила главу государства поддержать предложение о появлении в УК РФ отдельной статьи «пытки», а также поинтересовалась у него отношением к данному преступлению. В ответ президент заявил, что с проблемой системного насилия в местах лишения свободы «нужно внимательно <...> разобраться», добавив, что вопрос находится на контроле СК. Также он признал, что «нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли».