Надругавшемуся над 9-летней девочкой крымчанину ужесточили приговор Суд Крыма увеличил срок насильнику девочки в Ялте до 13 лет

Верховный Суд Крыма увеличил наказание 48-летнему мужчине, совершившему надругательство над девятилетней девочкой, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Первоначально Ялтинский городской суд приговорил его к девяти годам строгого режима, но после апелляции прокуратуры срок подняли до 13 лет.

Преступление было совершено в конце ноября 2024 года в заброшенном здании в парке Ялты, где мужчина напал на ребенка, совершив действия сексуального характера. Злоумышленник был задержан полицией и привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что последователя скандального секс-инструктора Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), задержанного в Тульской области, арестовали на два месяца в Москве. По версии следствия, мужчина домогался девушки. Расследование проводится в рамках дела о склонении к совершению изнасилования.

До этого в отношении Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК), ему грозит до 4,5 года лишения свободы. Инциденты с домогательствами произошли в центре Москвы после призывов известного пикапера к последователям «брать девушек за задницы».