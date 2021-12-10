Меркачёва: Путин подчеркнул, что пытки необходимо искоренять

Член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва рассказала о заседании с участием главы государства. На этом мероприятии она попросила Владимира Путина поддержать предложение о появлении в УК РФ отдельной статьи «пытки», а также поинтересовалась у него отношением к данному преступлению. В ответ президент заявил, что с проблемой системного насилия в местах лишения свободы «нужно внимательно <...> разобраться», добавив, что вопрос находится на контроле СК. Также он признал, что «нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли». По оценкам собеседницы NEWS.ru, в Кремле настроены на диалог с общественностью и на решение проблемы.

— Вы довольны реакцией президента на ваш доклад на встрече?

Я довольна. Это важно, потому что не было отрицания ни одной из тем, которые я подняла. Он не сказал: «Да нет — у нас мало в СИЗО сидит людей». Он, наоборот, сказал, что не нужно сажать людей до приговора, особенно по экономическим статьям.

Он не сказал, что не нужно бороться с пытками. Наоборот, он сказал, что уже в этом направлении ведется работа, в частности он сослался на работу Совета Федерации.

Всё то, что я предлагала, на мой взгляд, получило поддержку. Кто-то написал, что президент ручку не уронил, не выразил гнева по поводу пыток. А я считаю, что президент ответил не наиграно, потому что это проблема, которую нужно обсуждать спокойно и решать системно и как можно скорее.

Заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека kremlin.ru

— В СМИ обратили внимание, что Путин всего 40 секунд отвечал на ваш доклад о совершаемых в учреждениях ФСИН преступлениях против заключённых. Это не мало?

— Мне кажется, президент как раз не занимался популизмом долго. Он этим самым подчеркнул, что ему совершенно понятно, что пытки необходимо искоренять.

Когда президент на что-то долго отвечает, то это подвергается то анализу, а может быть сомнениям и попыткам разобраться. А тут всё ясно и нет никаких сомнений. И чего про это рассуждать, когда это очевидно и просто надо работать? Каждый нормальный человек скажет, что пытки — это недопустимо.

Я расценила ответ президента как совершенно прямой: «Принято, надо работать».

Мы уже разработали план действий. Хотим создать отдельную рабочую группу. Такая есть в Совете Федерации, но мы хотим вообще межведомственную, чтобы проблема пыток обсуждалась на отдельной площадке обсуждалась. Чтобы включить туда НКО, которые на этом специализируются.

— Что произошло после встречи с президентом? Что-то конкретно сдвинулось с места?

— Кстати, наш доклад запросил новый глава ФСИН. Это для нас очень серьезно. Я как только выступила, сразу им этот доклад прислала. Они попросили.

Наш глава СПЧ — Фадеев — в ближайшее время будет организовывать встречу с главой ФСИН. Чтобы сели все члены СПЧ, кто занимается тюремной тематикой, и мы по итогам встречи с президентом обсудим, как мы будем проверять учреждения, которые, как мы предполагаем, пыточные.

Заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека kremlin.ru

Накануне, 9 декабря Владимир Путин встретился с членами СПЧ. Но нём Ева Меркачёва выступила с докладом о пытках в местах лишенияя свободы, о которых общественности стало известно благодаря независимому правозащитному комитету Gulagu.net. Она напомнила, что члены президентского совета «объехали несколько колоний», в том числе саратовскую ОТБ-1, где заключённых систематически насиловали шваброй и избивали. Это учреждение, по словам Меркачёвой, стало «синонимом слова „пытки“ и где вплоть до последнего момента занимались расчеловечиванием». Также она подчеркнула, что в распоряжении правозащитников есть «данные о разных способах пыток, и не только в Саратовской ОТБ, но и, например, в Кировской колонии».

У пыток, по словам Меркачёвой, есть три основные причины: получение явок с повинной, вымогательство денег и устрашение в наказание за жалобы на нарушения прав заключённых и условия содержания.

В связи с этим она попросила поддержать инициативу о внесении изменений в УК о появлении отдельной статьи «Пытки». Правозащитница напомнила президенту, что РФ ратифицировала Конвенцию ООН против пыток, поэтому «мы были обязаны такую статью внести, но до сих пор ничего не произошло».

В ответ Путин заверил, что центральный аппарат СК контролирует ситуацию с пытками в тюрьмах и «проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел». Говоря о введении новой статьи в УК, он объявил, что «Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство».