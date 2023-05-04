Зачистки полицейских-пробивщиков в ЦАО Москвы повлекли новые проверки Baza: ФСБ после ареста пробивщиков из УВД по ЦАО продолжает проверять столичных полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ расширило мероприятия по зачистке среди полицейских в Москве, которые участвовали в сливе персональных данных о судьях, силовиках и прочих спецсубъектах, передает Telegram-канал Baza. Изначально сотрудники службы вышли на работников столичного УВД по ЦАО. Для этого была проведена контрольная закупка. В даркнете было найдено предложение по «пробиву» конкретных граждан.

Услугами сливов из закрытых картотек пользовались в том числе и граждане Украины. А сотрудники полиции из ЦАО запрашивали информацию из других округов. При этом коллеги не знали, что силовики из центра злоупотребляют своим положением в корыстных целях.

Первым в разборках с ФСБ оказался отдел полиции по Таганскому району, в котором задержали троих сотрудников. Также были задержаны полицейские из ОВД по Арбату, а начальник отдела написал заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, уволился и заместитель начальника УВД по ЦАО — начальник полиции Алексей Щипов.

В других округах продолжают вызывать полицейских «на разговор» и проверяют базы данных.

О проверках ФСБ среди сотрудников полиции в центре Москвы стало известно в апреле. Утечку выявили в середине весны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании антикоррупционной системы «Посейдон». Предполагается, что она автоматизирует наблюдение за госслужащими и будет отслеживать данные о возможных коррупционных преступлениях, собирая информацию из всех возможных источников, включая базы ФНС, Росфинмониторинга и социальные сети.