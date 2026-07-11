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11 июля 2026 в 10:15

Масло перетираю с сахаром и добавляю творог: творожные рогалики пеку постоянно — простой рецепт домашней вкусняшки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то вкусного к чаю, совсем не обязательно покупать печенье в магазине. Из обычного творога, сливочного масла и муки получаются нежные домашние рогалики с тонкой хрустящей сахарной корочкой. Готовятся они очень быстро, а исчезают с тарелки еще быстрее — домашние всегда просят испечь двойную порцию.

Для приготовления вам понадобится: творог — 300 г, сливочное масло — 150 г, сахар — 70 г в тесто + немного для посыпки, разрыхлитель — 10 г, пшеничная мука — 300–350 г.

Мягкое сливочное масло тщательно перетрите с сахаром до однородности, затем добавьте творог и хорошо перемешайте. Всыпьте разрыхлитель и постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Разделите его на три равные части. Каждую раскатайте в круг диаметром около 27 см, слегка посыпьте сахаром и разрежьте на 12 одинаковых треугольников. Каждый треугольник сверните от широкого края к узкому, формируя аккуратный рогалик, затем обваляйте его в сахаре.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут, пока рогалики не станут золотистыми.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева чаще всего готовит эти рогалики именно из брикетного творога, так удобнее. При желании в сахар для обсыпки можно добавить немного ванили или корицы — аромат станет еще ярче, а выпечка получится по-настоящему домашней.

Проверено редакцией
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рогалики
творог
выпечка
сливочное масло
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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