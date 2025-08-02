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02 августа 2025 в 18:05

Маринуем капусту на зиму: закуска «По-восточному» с перчинкой!

Капуста на зиму: простой рецепт Капуста на зиму: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яркая, ароматная и с перчинкой — эта капуста становится звездой любого зимнего застолья. Секрет в уксусном маринаде с чесноком, перцем и специями. Она проста в приготовлении, но вкус пряный и насыщенный.

Нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты свежего урожая — не слишком тонко, чтобы она осталась хрустящей. Натрите 2–3 крупные моркови мелко, измельчите головку чеснока, порежьте тонкими кольцами 1 острый перец. Сложите все в большую миску, перемешайте.

Приготовьте маринад: в кастрюле вскипятите 1 литр воды, добавьте 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9% и 100 мл растительного масла. Прокипятите 1–2 минуты. Залейте горячим маринадом овощи, накройте тарелкой с грузом и дайте постоять 10–12 часов при комнатной температуре.

Разложите капусту по стерилизованным банкам, залейте тем же маринадом, плотно закройте крышками. Можно хранить в холодильнике или погребе. Уже через пару дней капуста будет готова — пикантная, хрустящая, с ярким вкусом.

  • Совет: хотите еще острее? Добавьте немного тертого имбиря или семена горчицы в маринад — так капуста получится по-настоящему «огненной».

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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