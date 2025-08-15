Маринованные помидоры с луком на зиму: эти банки пустеют первыми

Маринованные помидоры с луком — это идеальный баланс кисло-сладкого вкуса с пикантной остротой. Помидоры сохраняют свою плотность, а лук становится нежным и прозрачным, пропитываясь специями и томатным соком.

Для приготовления возьмите: 2 кг помидоров, 500 г репчатого лука, 1 л воды, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. семян горчицы. Помидоры промойте и нарежьте на дольки, лук нарежьте кольцами. В стерильные банки уложите слоями помидоры, лук, чеснок и специи. В кастрюле доведите до кипения воду с сахаром, солью и уксусом. Залейте кипящим маринадом помидоры, закатайте банки, переверните и укутайте до остывания.

Через 2 недели маринад приобретет насыщенный вкус, а помидоры и лук станут невероятно ароматными — хрустящие, пикантные и такие вкусные, что эти банки пустеют первыми. Помидоры идеальны как самостоятельная закуска или дополнение к мясу и гарнирам.

