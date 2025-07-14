Маринованная капуста по-грузински! Хрустящая вкуснятина в банке на раз-два

Грузинская маринованная капуста со свеклой — яркая закуска с изюминкой! Этот рецепт превращает обычные овощи в пикантную закуску с кавказским характером. Сочная капуста с яркими нотками свеклы, сладостью изюма и ароматом тмина станет идеальным дополнением к мясным блюдам или самостоятельной витаминной закуской. Готовится быстро, а вкус раскрывается уже на следующий день.

1 кг капусты нарежьте крупными квадратами, 120 г моркови и 150 г свеклы — тонкими кружочками, 100 г лука — полукольцами. Смешайте овощи с 2 ст. л. изюма и 1 ч. л. тмина. Плотно уложите в банку, переслаивая овощные слои.

Для маринада вскипятите 100 мл воды с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 4 ст. л. уксуса и 3 ст. л. масла. Горячим маринадом залейте овощи. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 12 часов. Для пикантности можно добавить 1–2 зубчика чеснока. Подавайте, украсив зернами граната. Храните в холодильнике до двух недель — с каждым днем вкус становится насыщеннее.

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