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14 июля 2025 в 15:17

«Тяжелая утрата»: депутат ГД о смерти Александра Митты

Депутат ГД Шолохов назвал смерть Александра Митты тяжелой утратой

На работах режиссера Александра Митты выросло не одно поколение людей, его смерть — это тяжелая утрата, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Собеседник также назвал кинодеятеля одним из лучших представителей российской и советской кинематографической школы.

Совершенно удивительные работы, на которых многие из нас выросли, для кого-то, как для меня, это уже становилось открытием уже в зрелом возрасте. Это один из лучших представителей российской и советской кинематографической школы, фильмы которого стали классикой. Сейчас на них делают ремейки, настолько они полюбились. Это, конечно, очень тяжелая утрата, он прожил большую красивую жизнь, но, к сожалению, никакие прожитые годы не служат утешением, когда уходит такой человек, — сказал Шолохов.

Собеседник вспомнил, как его впечатлил фильм «Экипаж». Он назвал эту ленту Митты прорывной картиной для того времени.

Я уже в сознательном возрасте был, мне было 20+, ближе к 30, и взгляд у меня уже был не ребенка, а человека, который уже что-то видел в жизни. В то время это был прорывной фильм во всех смыслах, и не только потому что в нем захватывающий сюжет, он при этом еще показывал людей в сложных ситуациях. Сейчас мы к этому жанру привыкли, на тот момент героизм показывали в основном на примерах войны, на каких-то более героических специальностях нежели гражданский летчик. И тут впервые показали, как человек в любом жизненном амплуа может быть героем, совершать поступки, спасать людей, — добавил зампред комитета ГД по культуре.

Ранее депутат ГД, российская актриса Елена Драпеко назвала Митту звездой на небосклоне отечественного кинематографа. По ее словам, фильм «Экипаж» до сих пор интересен зрителям.

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