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14 июля 2025 в 12:16

«Мы потеряли замечательного человека»: в Госдуме высказались о смерти Митты

Депутат Драпеко назвала Митту звездой на небосклоне отечественного кинематографа

Александр Митта Александр Митта Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Народный артист России и режиссер Александр Митта был звездой на небосклоне отечественного кинематографа, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы российская актриса Елена Драпеко. По ее словам, фильм «Экипаж» до сих пор интересен зрителям.

Александр Наумович был замечательным человеком. На протяжении многих лет он был звездой на небосклоне отечественной кинематографии. В советское время он снимал культовые фильмы. Мы до сих пор смотрим его версию «Экипажа», первую версию, на мой взгляд, чрезвычайно талантливую, яркую, — сказала Драпеко.

Она уточнила, что встречалась с режиссером в Ницце, где он снимал документальное кино о жизни художников. По словам депутата, Митта с интересом рассказывал о них и их работах как специалист по искусству.

Он оставил нам не только свои картины, но и учеников. И, конечно, я искренне соболезную родным, близким, друзьям и нам, зрителям. Мы потеряли замечательного человека. Безусловно, его ученики продолжат его дело. Хотя кино — это вечная история. Проходит десятилетие, а мы все смотрим и смотрим это кино так, будто оно вчера снято. Новые поколения уже идут за нами, и наши дети, и наши внуки смотрят это кино, — добавила Драпеко.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала Митту своим учителем на протяжении жизни с самого детства. Она добавила, что с уважением относится не только к его работам, но и к взглядам на жизнь.

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