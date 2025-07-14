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14 июля 2025 в 10:30

Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе. Запеканка из цветной капусты — отличный пример того, как даже без грамма мяса можно сделать блюдо вкусным, сытным и ароматным. Мягкая капуста, сливочно-сырная заливка и щепотка специй — и вот ужин готов. Даже мясоедов не оттащить от тарелки.

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 700 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливки 10% — 150 мл
  • Сыр — 150 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Чеснок сухой — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи
  • Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. Капусту разделите на соцветия и отварите 5–7 минут в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. В миске смешайте яйца, сливки, муку, соль, перец и чеснок. Добавьте натёртый сыр и перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом и выложите капусту.
  2. Залейте яично-сливочной смесью. Запекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Отличное блюдо на каждый день — просто, вкусно и без мяса.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.

запеканка
капуста
простой рецепт
яйца
сливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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