Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе. Запеканка из цветной капусты — отличный пример того, как даже без грамма мяса можно сделать блюдо вкусным, сытным и ароматным. Мягкая капуста, сливочно-сырная заливка и щепотка специй — и вот ужин готов. Даже мясоедов не оттащить от тарелки.
Ингредиенты
- Цветная капуста — 700 г
- Яйца — 3 шт.
- Сливки 10% — 150 мл
- Сыр — 150 г
- Мука — 1 ст. л.
- Чеснок сухой — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
- Сливочное масло — для смазывания
Приготовление
- Капусту разделите на соцветия и отварите 5–7 минут в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. В миске смешайте яйца, сливки, муку, соль, перец и чеснок. Добавьте натёртый сыр и перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом и выложите капусту.
- Залейте яично-сливочной смесью. Запекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
Отличное блюдо на каждый день — просто, вкусно и без мяса.
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