Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе

Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе

Запеканка без мяса, но вкуснее мясной! Цветная капуста как из кафе. Запеканка из цветной капусты — отличный пример того, как даже без грамма мяса можно сделать блюдо вкусным, сытным и ароматным. Мягкая капуста, сливочно-сырная заливка и щепотка специй — и вот ужин готов. Даже мясоедов не оттащить от тарелки.

Ингредиенты

Цветная капуста — 700 г

Яйца — 3 шт.

Сливки 10% — 150 мл

Сыр — 150 г

Мука — 1 ст. л.

Чеснок сухой — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

Капусту разделите на соцветия и отварите 5–7 минут в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. В миске смешайте яйца, сливки, муку, соль, перец и чеснок. Добавьте натёртый сыр и перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом и выложите капусту. Залейте яично-сливочной смесью. Запекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Отличное блюдо на каждый день — просто, вкусно и без мяса.

Ранее мы готовили запеканку, которую невозможно испортить! Яйца, лук, грибы и кефирное тесто.