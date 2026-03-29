Марганцовка, перекись, нашатырь — стоп: эти средства не помогают, а калечат вашу рассаду

Многие огородники в погоне за крепкой рассадой скупают аптечные средства, считая их безопасной альтернативой химии, но некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы.

На первом месте в антирейтинге — марганцовка, которую до сих пор используют для обеззараживания семян и почвы. Крепкий раствор марганцовки убивает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору, а при передозировке может сжечь нежные корешки.

На втором месте — перекись водорода, которую многие льют в каждый полив. Хотя слабый раствор полезен как стимулятор для старых семян, частое применение перекиси убивает почвенные микроорганизмы и нарушает естественный баланс грунта.

Третье место занимает борная кислота. Садоводы опрыскивают ею рассаду «для завязи», но для молодых растений бор токсичен и вызывает ожоги листьев. Замыкает список нашатырный спирт. Хотя аммиак содержит азот, его пары токсичны для человека при частом использовании в закрытом помещении, а превышение дозировки вызывает ожоги корней.

Эти средства не помогают, а калечат вашу рассаду. Помните, любое аптечное средство должно применяться строго по инструкции.

