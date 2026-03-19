Никакой фитофторы и мучнистой росы: простой рецепт с хозяйственным мылом для обработки теплиц

Весенняя обработка теплицы — залог здоровья будущего урожая огурцов и помидоров. Никакой фитофторы, мучнистой росы и других опасных болезней!

Самый эффективный, доступный и простой рецепт для обработки теплиц — с хозяйственным мылом (72%). Натрите брусок на терке, растворите в ведре теплой воды и тщательно вымойте все поверхности: каркас, стены, стеллажи. Мыло отлично удаляет грязь и уничтожает часть болезнетворных микроорганизмов.

После мыльной обработки обязательно продезинфицируйте теплицу медным купоросом (100 г на 10 л воды) или бордоской смесью, опрыскивая все конструкции.

Другой эффективный и экологичный способ — серная шашка (если теплица не на металлическом каркасе). Дым проникает во все щели, уничтожая грибки, бактерии и даже личинки вредителей.

Для деревянных теплиц также подойдет обработка гашеной известью (3 кг извести, 500 г медного купороса на 10 л воды). Не забудьте вымыть и продезинфицировать садовый инвентарь.

