Манник на кефире со сливами — пышный, сочный и очень ароматный!

Манник на кефире со сливами — пышный, сочный и очень ароматный!

Манник на кефире со сливами — пышный, сочный и очень ароматный! Это мягкий и ароматный десерт с легкой кислинкой фруктов. Тесто пышное и нежное, а сливы делают вкус ярким и свежим. Это простой рецепт для домашнего чаепития, который не требует много времени или навыков.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст.

Кефир — 1 ст.

Манная крупа — 1 ст.

Мука — 1 ст.

Сода — 1 ч. л.

Подсолнечное масло — 0,5 ст.

Ванилин — по вкусу

Сливы — 7–8 шт.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром до однородной консистенции. Влить кефир и соду и перемешать. Добавить манную крупу и оставить на 30 минут. Всыпать муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать венчиком. Влить масло, перемешать. Смазать форму растительным или сливочным маслом, вылить половину теста. Выложить сливы равномерно. Залить форму оставшимся тестом. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Проверить готовность зубочисткой. При подаче можно посыпать сахарной пудрой — для красоты.

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