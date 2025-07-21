Манник на кефире со сливами — пышный, сочный и очень ароматный! Это мягкий и ароматный десерт с легкой кислинкой фруктов. Тесто пышное и нежное, а сливы делают вкус ярким и свежим. Это простой рецепт для домашнего чаепития, который не требует много времени или навыков.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 1 ст.
- Кефир — 1 ст.
- Манная крупа — 1 ст.
- Мука — 1 ст.
- Сода — 1 ч. л.
- Подсолнечное масло — 0,5 ст.
- Ванилин — по вкусу
- Сливы — 7–8 шт.
Приготовление
- Взбить яйца с сахаром до однородной консистенции. Влить кефир и соду и перемешать. Добавить манную крупу и оставить на 30 минут. Всыпать муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать венчиком. Влить масло, перемешать. Смазать форму растительным или сливочным маслом, вылить половину теста.
- Выложить сливы равномерно. Залить форму оставшимся тестом. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Проверить готовность зубочисткой. При подаче можно посыпать сахарной пудрой — для красоты.
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