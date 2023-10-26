Малышева объяснила, как правильно выбрать плед Малышева назвала пледы из исландской шерсти самыми теплыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам рекомендуется обращать особое внимание на материал при выборе пледа, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, чем меньше теплопроводимость материала, тем он лучше согревает. Лучшим пледом для согревания в осенние холодные вечера является плед из исландской шерсти.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что пледы из исландской шерсти занимают первое место в рейтинге самых теплых пледов. Второе место занимают пледы из шотландской шерсти. Хлопчатобумажные пледы же обладают высокой теплопроводимостью, поэтому они лучше всего подходят жителям жарких регионов России, желающим согреться при активно работающем кондиционере.

Когда вы покупаете плед, обратите внимание, есть ли там сертификат качества ЕАС (сертификат указывает на отсутствие токсических веществ в краске и шерсти. — NEWS.ru). Также сравните переднюю и заднюю части, цвета не должны отличаться, — отметил кардиолог Герман Гандельман.

В свою очередь иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что пледы необходимо обрабатывать парогенератором или утюгом раз в неделю. Это обусловлено тем, что в пледах обитает большое количество пылевых клещей, провоцирующих аллергию. Стирать пледы необходимо не реже одного раза в три месяца.

Елена Малышева ранее рассказала, как правильно выбрать сковородку. По ее словам, наиболее опасными для здоровья являются сковородки с тефлоновым покрытием. В процессе нагревания они выделяют канцерогенные вещества, что подтверждается результатами научных исследований.