Волшебная курица из духовки: сочные кусочки, которые тают во рту!

Этот простой рецепт запеченной курицы станет вашим секретным оружием для быстрых и вкусных ужинов. Минимальная подготовка, доступные ингредиенты и максимум вкуса — идеальное сочетание для занятых хозяек.
Почему этот рецепт стоит попробовать
- Готовится всего за час (включая маринование)
- Требует минимального набора ингредиентов
- Подходит для любого гарнира
- Оставляет кухню чистой (все готовится в одной форме)
- Идеален для семейного ужина
Ингредиенты (на 4 порции)
- Курица (бедра или голени) — 800 г
- Чеснок — 3 крупных зубчика
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Красный лук — 2 средние головки
- Перец чили молотый — 1/4 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Подготовка курицы:
Промойте и обсушите куриные кусочки. Удалите лишний жир. Для более равномерного приготовления можно сделать несколько надрезов вдоль кости.
Приготовление маринада:
В глубокой миске смешайте натертый чеснок, соевый соус, лимонный сок, соль и перец чили. Хорошо перемешайте.
Маринование:
Добавьте курицу в маринад, тщательно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты соусом. Накройте и оставьте в холодильнике на 30-60 минут.
Подготовка к запеканию:
Разогрейте духовку до 180°C. Лук нарежьте полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите курицу вместе с маринадом, сверху распределите лук.
Запекание:
Поставьте в духовку на 35-40 минут. За 10 минут до готовности можно увеличить температуру до 200°C для образования румяной корочки.
Секреты идеальной курицы:
- Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. меда в маринад
- Если курица начинает подгорать, накройте фольгой
- Подавайте с рисом или картофельным пюре
- Украсьте свежей зеленью перед подачей
- Оставшийся маринад можно использовать в качестве соуса
Эта ароматная запеченная курица — доказательство того, что вкусные блюда не требуют много времени и сложных ингредиентов. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!
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