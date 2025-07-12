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12 июля 2025 в 11:52

Волшебная курица из духовки: сочные кусочки, которые тают во рту!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой рецепт запеченной курицы станет вашим секретным оружием для быстрых и вкусных ужинов. Минимальная подготовка, доступные ингредиенты и максимум вкуса — идеальное сочетание для занятых хозяек.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • Готовится всего за час (включая маринование)
  • Требует минимального набора ингредиентов
  • Подходит для любого гарнира
  • Оставляет кухню чистой (все готовится в одной форме)
  • Идеален для семейного ужина

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Курица (бедра или голени) — 800 г
  • Чеснок — 3 крупных зубчика
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Красный лук — 2 средние головки
  • Перец чили молотый — 1/4 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка курицы:

    Промойте и обсушите куриные кусочки. Удалите лишний жир. Для более равномерного приготовления можно сделать несколько надрезов вдоль кости.

  2. Приготовление маринада:

    В глубокой миске смешайте натертый чеснок, соевый соус, лимонный сок, соль и перец чили. Хорошо перемешайте.

  3. Маринование:

    Добавьте курицу в маринад, тщательно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты соусом. Накройте и оставьте в холодильнике на 30-60 минут.

  4. Подготовка к запеканию:

    Разогрейте духовку до 180°C. Лук нарежьте полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите курицу вместе с маринадом, сверху распределите лук.

  5. Запекание:

    Поставьте в духовку на 35-40 минут. За 10 минут до готовности можно увеличить температуру до 200°C для образования румяной корочки.

Секреты идеальной курицы:

  • Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. меда в маринад
  • Если курица начинает подгорать, накройте фольгой
  • Подавайте с рисом или картофельным пюре
  • Украсьте свежей зеленью перед подачей
  • Оставшийся маринад можно использовать в качестве соуса

Эта ароматная запеченная курица — доказательство того, что вкусные блюда не требуют много времени и сложных ингредиентов. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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