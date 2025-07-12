Волшебная курица из духовки: сочные кусочки, которые тают во рту!

Волшебная курица из духовки: сочные кусочки, которые тают во рту!

Этот простой рецепт запеченной курицы станет вашим секретным оружием для быстрых и вкусных ужинов. Минимальная подготовка, доступные ингредиенты и максимум вкуса — идеальное сочетание для занятых хозяек.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Готовится всего за час (включая маринование)

Требует минимального набора ингредиентов

Подходит для любого гарнира

Оставляет кухню чистой (все готовится в одной форме)

Идеален для семейного ужина

Ингредиенты (на 4 порции)

Курица (бедра или голени) — 800 г

Чеснок — 3 крупных зубчика

Соевый соус — 2 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Красный лук — 2 средние головки

Перец чили молотый — 1/4 ч. л.

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка курицы: Промойте и обсушите куриные кусочки. Удалите лишний жир. Для более равномерного приготовления можно сделать несколько надрезов вдоль кости. Приготовление маринада: В глубокой миске смешайте натертый чеснок, соевый соус, лимонный сок, соль и перец чили. Хорошо перемешайте. Маринование: Добавьте курицу в маринад, тщательно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты соусом. Накройте и оставьте в холодильнике на 30-60 минут. Подготовка к запеканию: Разогрейте духовку до 180°C. Лук нарежьте полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите курицу вместе с маринадом, сверху распределите лук. Запекание: Поставьте в духовку на 35-40 минут. За 10 минут до готовности можно увеличить температуру до 200°C для образования румяной корочки.

Секреты идеальной курицы:

Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. меда в маринад

Если курица начинает подгорать, накройте фольгой

Подавайте с рисом или картофельным пюре

Украсьте свежей зеленью перед подачей

Оставшийся маринад можно использовать в качестве соуса

Эта ароматная запеченная курица — доказательство того, что вкусные блюда не требуют много времени и сложных ингредиентов. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!

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