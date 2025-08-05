Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:11

Мало зарабатываешь? Возможно, дело не в доходе, а в мышлении о деньгах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие уверены: если не удаётся копить, значит, просто мало зарабатываешь. Но настоящая причина часто скрыта глубже — в психологии самого человека. Финансовые привычки и решения оказываются куда важнее цифры в зарплатной ведомости.

Главный тормоз накоплений — не кошелёк, а установки в голове. Люди склонны обесценивать будущее и переоценивать сиюминутные удовольствия. Когда нужно выбрать между новой кофейней и абстрактной финансовой подушкой через год, побеждает кофе.

Даже при стабильном и достойном доходе сбережения могут не расти годами. Почему?

Типичные причины, по которым деньги утекают:

«Латанная чашка»: доход вырос — траты выросли ещё быстрее.

Мелкие, но постоянные расходы: не ощущаются, но подтачивают бюджет.

Отсутствие цели: без чёткой суммы и срока копить не хочется.

Финансовые ошибки: одна неудачная попытка заставляет всё бросить.

Окружение: давление соцсетей и сравнение с другими подталкивает к лишним тратам.

Неучтённые расходы: без точного учёта сложно понять, куда уходит половина бюджета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что помогает изменить ситуацию:

Финансовая осознанность. Заметить мелкие траты — первый шаг к контролю.

Конкретные цели. Не просто копить, а «накопить 100 тысяч к марту на отпуск».

Планирование. Даже небольшой ежемесячный вклад со временем даст результат.

Осознание психологических ловушек. Признать, что мозг переоценивает «сейчас» и недооценивает «потом».

Финансовая свобода начинается с мышления. Доход важен, но не он решает всё. Когда в голове появляется чёткий план и уверенность, накопления становятся не мечтой, а реальностью.

Ай-кью, или коэффициент интеллекта — это числовая оценка умственных способностей. Его проверяют с помощью специальных тестов, но не все они одинаково точны. Если вы хотите узнать, как проверить свой ай-кью правильно, вот несколько проверенных методов.

деньги
доходы
советы
психология
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.