Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 10:36

Малина не осыпается: одна обрезка — и ягоды держатся на кусте до созревания, не падают при сборе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная причина, по которой ягоды малины осыпаются, не дозрев, — это слабые, вытянувшиеся побеги, которые не в силах удержать тяжесть наливающихся плодов. Все дело в неправильной обрезке: если не формировать куст, малина вытягивается вверх, тонкие верхушки полегают, ягоды мельчают и осыпаются, не успев созреть.

Секрет, который гарантированно исправляет эту ситуацию, — своевременная обрезка. Как только молодые побеги текущего года достигнут высоты 60–80 см, их верхушки прищипывают, удаляя всего 1–2 см. Эта простая процедура останавливает рост вверх и запускает пробуждение боковых почек. Из них вырастают мощные боковые побеги, на которых и формируется основной урожай — ягоды на них крупнее, крепче и держатся на кусте до полного созревания, не осыпаясь при сборе.

Для малины это критически важно: она не терпит, когда ее «тянут вверх». Своевременная обрезка не только предотвращает осыпание, но и удваивает урожай, делая ягоды крупными и сладкими.

Ранее был назван лайфхак с солью для защиты капусты от слизней.

Проверено редакцией
Общество
малина
ягоды
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.