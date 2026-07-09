Малина не осыпается: одна обрезка — и ягоды держатся на кусте до созревания, не падают при сборе

Малина не осыпается: одна обрезка — и ягоды держатся на кусте до созревания, не падают при сборе

Главная причина, по которой ягоды малины осыпаются, не дозрев, — это слабые, вытянувшиеся побеги, которые не в силах удержать тяжесть наливающихся плодов. Все дело в неправильной обрезке: если не формировать куст, малина вытягивается вверх, тонкие верхушки полегают, ягоды мельчают и осыпаются, не успев созреть.

Секрет, который гарантированно исправляет эту ситуацию, — своевременная обрезка. Как только молодые побеги текущего года достигнут высоты 60–80 см, их верхушки прищипывают, удаляя всего 1–2 см. Эта простая процедура останавливает рост вверх и запускает пробуждение боковых почек. Из них вырастают мощные боковые побеги, на которых и формируется основной урожай — ягоды на них крупнее, крепче и держатся на кусте до полного созревания, не осыпаясь при сборе.

Для малины это критически важно: она не терпит, когда ее «тянут вверх». Своевременная обрезка не только предотвращает осыпание, но и удваивает урожай, делая ягоды крупными и сладкими.

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