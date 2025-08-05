Макаронные гнезда с фаршем и сыром — вкуснятина в одной сковороде!

Макаронные гнезда с фаршем и сыром — вкуснятина в одной сковороде!

Макаронные гнезда с фаршем и сыром — вкуснятина в одной сковороде! Это блюдо сочетает в себе сочную мясную начинку, нежные макароны и аппетитную сырную корочку. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и сытно, и без лишних хлопот!

Ингредиенты

Макароны-гнезда (или любые другие) — 8–10 шт.

Говяжий фарш — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 2 ст. л.

Свежие помидоры — 2 шт. (или 200 мл томатного пюре)

Сыр моцарелла — 100 г

Вода — 300–400 мл

Растительное масло — для жарки

Соль, перец, специи — по вкусу

Свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи

Приготовление

В миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, давленым чесноком, солью, перцем и любимыми специями (можно добавить паприку или итальянские травы). На разогретой сковороде обжарьте оставшийся лук до прозрачности, добавьте томатную пасту и натертые помидоры (или пюре). Тушите 2–3 минуты. Выложите макароны-гнезда на соус, аккуратно наполните их фаршем. Влейте воду так, чтобы она покрывала макароны наполовину. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут, пока макароны не станут мягкими, а фарш не прожарится. Посыпьте блюдо тертой моцареллой, накройте крышкой и подержите еще 5 минут, пока сыр не расплавится.

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