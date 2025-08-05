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05 августа 2025 в 07:00

Макаронные гнезда с фаршем и сыром — вкуснятина в одной сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макаронные гнезда с фаршем и сыром — вкуснятина в одной сковороде! Это блюдо сочетает в себе сочную мясную начинку, нежные макароны и аппетитную сырную корочку. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и сытно, и без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Макароны-гнезда (или любые другие) — 8–10 шт.
  • Говяжий фарш — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Свежие помидоры — 2 шт. (или 200 мл томатного пюре)
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Вода — 300–400 мл
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи

Приготовление

  1. В миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, давленым чесноком, солью, перцем и любимыми специями (можно добавить паприку или итальянские травы).
  2. На разогретой сковороде обжарьте оставшийся лук до прозрачности, добавьте томатную пасту и натертые помидоры (или пюре). Тушите 2–3 минуты.
  3. Выложите макароны-гнезда на соус, аккуратно наполните их фаршем. Влейте воду так, чтобы она покрывала макароны наполовину.
  4. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут, пока макароны не станут мягкими, а фарш не прожарится.
  5. Посыпьте блюдо тертой моцареллой, накройте крышкой и подержите еще 5 минут, пока сыр не расплавится.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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