Макароны больше не варю — готовлю хрустящую пасту гочуджан прямо в сковороде

Гочуджан — корейская перечная паста — дает не только остроту, но и глубину. В паре с чесноком и томатами создает сложный, насыщенный вкус.

Что понадобится

200 мл пассаты (протертых томатов), 1,5 ч. л. мелкой морской соли, 5 ст. л. оливкового масла, 4 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. пасты гочуджан, 1 ст. л. пасты из вяленых томатов, 400 г спагетти, 1–2 шарика моцареллы, тогараши (корейский перечный порошок) для украшения.

Как я готовлю

В миске смешиваю пассату, соль и 650 мл свежекипяченой воды. Это бульон.

В широкой сковороде с антипригарным покрытием разогреваю оливковое масло на среднем огне. Добавляю измельченный чеснок, жарю 2 минуты до светло-золотистого цвета.

Добавляю гочуджан и пасту из вяленых томатов, перемешиваю минуту. Затем добавляю спагетти (если сковорода узкая — ломаю пополам). Обваливаю их в пасте и масле, чтобы не слиплись.

Вливаю четверть бульона, слегка перемешиваю, оставляю до полного впитывания. Повторяю с оставшимся бульоном (всего 4 раза). На это уходит около 15 минут.

Когда весь бульон впитался, варю спагетти, пока они не начнут слегка потрескивать. Складываю пополам лопаткой. Варю еще 10 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

Снимаю с огня. В центре делаю углубление, разрываю моцареллу и выкладываю в пасту. Сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю тогараши. Подаю прямо в сковороде.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное — не трогать пасту, пока она впитывает бульон. И не забывайте о лопатке для рыбы — ею удобно переворачивать и складывать спагетти. Я добавил больше гочуджана, люблю поострее. Моцареллу рвал на мелкие кусочки — так она равномернее распределяется. Хрустящие кусочки получились как макаронные чипсы. Подавал с холодным пивом — бомба.