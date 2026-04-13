13 апреля 2026 в 08:26

Майонез в сторону! Готовим настоящее французское «мясо по-орловски» — мой топ-рецепт на все времена

Знакомое всем мясо по-французски с майонезом — далекий потомок аристократичного прототипа. Перед вами — его изначальная элегантная версия, восходящая к кухне графа Орлова.

Что понадобится

Цыпленок (около 1,5 кг) — 1 шт., грецкие орехи (очищенные) — 70 г, чернослив (без косточки) — 70 г, соль — 1–1,5 ч. л., перец красный молотый — 0,5 ч. л., смесь сухих трав (тимьян, розмарин, орегано) — 1 ч. л., масло растительное рафинированное — 1–2 ст. л., нить кулинарная.

Как готовлю

Снимаю кожу с курицы чулком. Мясо срезаю с костей, нарезаю. Орехи и чернослив рублю. Пропускаю мясо, орехи, чернослив через мясорубку дважды. Добавляю соль, перец, травы, вымешиваю.

Наполняю кожу фаршем, зашиваю. Натираю солью, перцем, маслом. Запекаю под фольгой 1 час при 180–190 °C, поливая соком.

Снимаю фольгу, запекаю 20 минут до корочки. Даю отдохнуть 10–15 минут, удаляю нить, нарезаю.

Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
Дмитрий Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
