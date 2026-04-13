Одна сибирская хитрость — и гортензии проснутся уже в апреле: плюс 30 дней к цветению

Чтобы гортензии зацвели на несколько недель раньше, садоводы используют простой, но эффективный лайфхак — создают мини-теплицы прямо в саду. Они укрывают кусты белым спанбондом плотностью 60 г/м², установив предварительно невысокие парниковые дуги.

Укрытие должно быть полным, со всех сторон и без щелей. Под ним формируется особый микроклимат: температура выше, нет резких перепадов и иссушающего ветра. Это стимулирует быстрое пробуждение почек, активный рост и раннюю закладку цветочных бутонов.

Особенно метод актуален в холодное лето, в северных регионах или если соцветия повреждены осенними заморозками. Убирать укрытие стоит только когда минует угроза возвратных заморозков, обычно во второй половине мая. Делать это нужно постепенно, приподнимая края на несколько дней, чтобы растение адаптировалось к свету и воздуху.

В пасмурный день стресс для гортензии будет минимальным. Этот способ позволяет защитить капризные сорта и продлить цветение до холодов. Особенно полезно для кустов на виду — у дома, в парадной зоне сада.

