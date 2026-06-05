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05 июня 2026 в 17:00

Пышные шапки вместо редких цветков: весенний уход за гортензией без ошибок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гортензия щедро отвечает на уход, но весной с ней легко ошибиться. Один неверный срез — и вместо крупных шапок будут редкие цветки. Все решает грамотная обрезка и понимание, какой у вас сорт.

Метельчатые и древовидные гортензии смело укорачивают весной: они цветут на новых побегах. У них убирают старые, слабые и загущающие ветви, оставляя сильные стебли. Крупнолистные, наоборот, трогают аккуратно — у них бутоны уже заложены на прошлогодних ветках, поэтому срезают только сухие и подмерзшие части.

Работать нужно острым секатором, делая срезы под углом и не оставляя пеньков. После обрезки кусту дают питание, полив и легкую подкормку азотом, чтобы он быстрее пошел в рост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильной весенней обрезки гортензия стала давать более плотные и крупные соцветия. Она советует не забывать мульчировать почву хвойным опадом — так куст дольше сохраняет влагу и цветет стабильнее.

Ранее сообщалось, что многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.

Проверено редакцией
Общество
советы
гортензии
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
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