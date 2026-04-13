Два человека погибли при пожаре в Подмосковье Два человека стали жертвами пожара в многоэтажном доме в Солнечногорске

Два человека стали жертвами пожара в многоэтажном доме в подмосковном Солнечногорске в ночь на 13 апреля, сообщило издание MK.RU. Информации о пострадавших при возгорании нет. Площадь возгорания составила 74 квадратных метра.

Из здания самостоятельно вышли 25 человек, среди них четверо детей. Пожарные вывели еще двоих. Причины и обстоятельства возгорания не раскрываются.

Ранее число жертв пожара в подмосковных Мытищах выросло до шести человек. Огонь вспыхнул в 17-этажном жилом доме. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, был ребенок. Также один человек погиб. Всего были эвакуированы 146 человек. Экстренные службы помогли выбраться из здания 24 жителям.

До этого посетителям торгового центра «Гиант» в Калининграде пришлось экстренно эвакуироваться из-за пожара. Огонь перекинулся с крыши на наружную рекламу, а потом — на парковку. МЧС развернуло оперштаб на месте происшествия, где работали семь бригад скорой помощи, 17 пожарных машин и свыше 80 сотрудников экстренных служб.