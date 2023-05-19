Магазин в Москве отказался печатать портрет Меладзе на подушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Сотрудники московского магазина, специализирующегося на продаже предметов одежды и интерьера с оригинальными принтами, отказались от заказа на производство подушки с портретом певца Валерия Меладзе. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала клиентка магазина. По ее словам, работники торгового заведения объяснили отказ тем, что «им запрещено печатать Меладзе».

Как сообщается, женщина хотела заказать подушку в подарок подруге. Дизайн будущего изделия она придумала лично.

В онлайн-конструкторе я сделала подушку с изображением исполнителя. В фотошопе соединила кадр с его лицом и куклами Bratz, после чего отправила в печать. Заказ сначала приняли в обработку, но позже перезвонили и заявили, что не смогут изготовить подарок, — рассказала заказчица.

В качестве альтернативы магазин предложил изготовить подушку без портрета артиста.

Валерий Меладзе в феврале 2022 года выступил против начала специальной военной операции России на Украине. Через некоторое время в интернете появилось видео, где артист, выступая на концерте в Дубае, предположительно, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с поклонником.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее поручение ведомству поступило от Генеральной прокуратуры. Как отметил адвокат Янис Юкша, в этой связи певца могут обвинить в госизмене.