Юрист не исключил, что Меладзе могут обвинить в госизмене Адвокат Янис Юкша не исключил, что Меладзе могут обвинить в госизмене

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Певец Валерий Меладзе

Адвокат Янис Юкша в разговоре с NEWS.ru сообщил, что певца Валерия Меладзе могут обвинить в госизмене по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины. По мнению юриста, люди, передающие любые средства ВСУ, должны быть «изобличены и наказаны».

Госизмена — это передача любых сведений врагу, передача денежных средств. Я считаю, что госизмена — тоже статья вполне применима и в этом случае (в случае с Меладзе, — NEWS.ru). <...> Не так давно в Конституции появились четыре новых субъекта, в отношении их проводятся Украиной военные действия, погибают мирные граждане, и если это финансируют российские граждане, мы можем говорить о госизмене. Данные лица должны быть найдены, изобличены и наказаны, — сказал Юкша.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее поручение ведомству поступило от Генеральной прокуратуры.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната на корпоративе в Дубае. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».