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20 июля 2025 в 19:08

Любой салат станет в 10 раз вкуснее — секрет в технике французских шефов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любой салат можно сделать вкуснее — достаточно изменить способ нарезки. Французские повара используют технику парментье, при которой продукты нарезаются мелкими и ровными кубиками. Это помогает равномерно распределить вкус, делает текстуру салата нежной, а подачу — аккуратной и аппетитной.

Нарезка парментье особенно хороша для овощей, отварного картофеля, яиц и мяса. Размер кубика — около 5 миллиметров. Такой способ позволяет каждому ингредиенту «зазвучать» без грубых кусков или перевеса по текстуре. Салат с такой нарезкой смотрится как ресторанное блюдо и раскрывает вкус более гармонично.

Попробовать парментье можно дома — достаточно острого ножа и немного терпения. Уже с первой ложки вы почувствуете разницу.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

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советы
повара
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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