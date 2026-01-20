Атака США на Венесуэлу
Любое варенье подойдет для этого пирога: рецепт без раскатки теста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — идеальное решение для быстрой выпечки, где не нужно возиться с раскаткой теста. Весь секрет в рассыпчатой текстуре: нижний слой из крошки при выпекании образует нежную основу, а верхний — хрустящую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 150 г холодного сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 яйцо. Для начинки: 1–2 ст. л. крахмала, 1 стакан варенья — для этого пирога подойдет любое! Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Натрите в сухую смесь холодное масло на крупной терке. Перетрите руками в крошку. Отделите примерно треть крошки в отдельную миску для верхнего слоя. В оставшиеся две трети крошки добавьте яйцо и быстро соберите тесто в ком. Не нужно вымешивать! Распределите это тесто по дну формы, слегка примните, чтобы получилось плотное дно. Смешайте варенье с крахмалом и распределите по основе. Сверху посыпьте оставшейся сухой крошкой, не утрамбовывая. Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета крошки. Дайте остыть в форме, тогда пирог будет легко резаться.

Ранее был назван рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник».

