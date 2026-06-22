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22 июня 2026 в 10:30

Лучшие цветы для Северо-Запада, где дождливое лето и кислые почвы: цветут ярко и долго

Фото: D-NEWS.ru
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Северо-Запад России — регион со сложным климатом: кислые торфяные почвы, высокие грунтовые воды, моросящие дожди и короткое прохладное лето, но есть цветы, которые в таких условиях чувствуют себя отлично.

Астильба: ее пушистые метелки белого, розового и красного цвета распускаются в июне-июле и держатся до двух месяцев, а растет она на любых кислых почвах, не боясь ни застоя воды, ни закисления. Гортензия метельчатая и крупнолистная — настоящий символ Северо-Запада: ее шапки на кислых почвах приобретают насыщенный синий, голубой или сиреневый цвет (на нейтральных они розовеют), а обильное цветение длится с июля до сентября, выдерживая моросящие дожди и ветра.

Рододендрон — растение, которое на Северо-Западе растет лучше, чем где-либо еще: он обожает кислые, влажные, воздухопроницаемые почвы и полутень.

Фото: D-NEWS.ru

Хоста — королева тенистых бордюров: ее крупные листья всех оттенков зеленого, голубого и желтого растут на любых кислых почвах и не страдают от переувлажнения, а в августе выпускает нежные сиреневые колокольчики.

Ранее были названы цветы для живой изгороди — заменят кустарники.

Проверено редакцией
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