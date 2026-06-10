Заменят кустарники: цветы для живой изгороди — компактные, растут кустиками до 50 см

Если вы мечтаете о невысокой живой изгороди, но не хотите возиться со стрижкой кустов и укрытием их на зиму, обратите внимание на многолетние цветы, которые от природы растут аккуратными компактными кустиками.

Астра кустарниковая: ее сорта Pink Lace, Peter Pan и Diana формируют плотные шаровидные кусты высотой 30–50 см, которые с августа до октября полностью скрываются под шапками розовых, сиреневых или белых соцветий, напоминая цветущее облако.

Кореопсис мутовчатый — этот многолетник создает идеальный золотистый шар высотой 30–40 см, усыпанный яркими цветками-звездочками с июня по сентябрь, при этом он засухоустойчив.

Колокольчик карпатский образует аккуратные шаровидные кустики высотой 20–25 см и диаметром до 40 см, усыпанные нежно-голубыми или белыми колокольчиками с июня по август, а после обрезки цветоносов радует повторным цветением до конца лета.

Очиток видный формирует плотные кусты высотой 60–70 см с мясистыми листьями, которые особенно эффектно выглядят осенью, когда его соцветия приобретают насыщенный малиновый оттенок.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.