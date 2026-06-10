Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 04:30

Заменят кустарники: цветы для живой изгороди — компактные, растут кустиками до 50 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о невысокой живой изгороди, но не хотите возиться со стрижкой кустов и укрытием их на зиму, обратите внимание на многолетние цветы, которые от природы растут аккуратными компактными кустиками.

Астра кустарниковая: ее сорта Pink Lace, Peter Pan и Diana формируют плотные шаровидные кусты высотой 30–50 см, которые с августа до октября полностью скрываются под шапками розовых, сиреневых или белых соцветий, напоминая цветущее облако.

Кореопсис мутовчатый — этот многолетник создает идеальный золотистый шар высотой 30–40 см, усыпанный яркими цветками-звездочками с июня по сентябрь, при этом он засухоустойчив.

Колокольчик карпатский образует аккуратные шаровидные кустики высотой 20–25 см и диаметром до 40 см, усыпанные нежно-голубыми или белыми колокольчиками с июня по август, а после обрезки цветоносов радует повторным цветением до конца лета.

Очиток видный формирует плотные кусты высотой 60–70 см с мясистыми листьями, которые особенно эффектно выглядят осенью, когда его соцветия приобретают насыщенный малиновый оттенок.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: сажаете на участке — и каждое утро видите новый оттенок бутонов.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чернышенко сообщил о новом решении по российским атлетам
Зоопсихолог назвала главный признак любви кошки к хозяину
Торг уместен: как вернуться на старую работу с зарплатой выше на 30%
Украинцам начали задерживать выдачу загранпаспартов
В России подешевела черешня на четверть
В Петербурге задержали разыскиваемого с 2008 года «вора в законе»
В Польше заявили о неуважительном отношении Зеленского к европейцам
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Символ обороны Севастополя оказался под ударом беспилотника
Кабмин поддержал компенсацию всех переработок вахтовикам при увольнении
Россия и Белоруссия готовят меры поддержки товаров Союзного государства
Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве увеличилось
Пентагон направил миллиарды долларов на крупнейший склад боеприпасов США
Ульянов увидел в потере вертолета Apache знак для США
Аэропорт Ульяновска поставили на особый режим работы
Военный эксперт разъяснил, как современные БПЛА преодолевают системы ПВО
В Сумах прогремел взрыв после воздушной тревоги
На юге Ирана сообщили о нескольких мощных взрывах
У берегов Курил произошло ощутимое землетрясение
США начали вторую волну ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.