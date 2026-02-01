Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 18:50

Лучшая намазка для бутербродов: кремовая, сытная, со шпротами. Контраст хрустящего тоста и нежного паштета — нереальный восторг!

Философия этого бутерброда — игра на противоположностях. Горячий, хрустящий, почти воздушный тост встречается с холодной, плотной, невероятно ароматной намазкой, а сверху его венчает маслянистая рыбка. Это бутерброд, который едят медленно, смакуя каждый слой.

Для намазки два яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. На крупной терке натираю отварные яйца, 2 плавленых сырка (без глазури) и 3 маринованных огурчика среднего размера. Все перекладываю в миску. Туда же добавляю 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и мелко рубленный пучок укропа. Заправляю все 2-3 столовыми ложками майонеза и тщательно перемешиваю до получения однородной кремообразной массы. Соль добавляю по необходимости, но обычно хватает соли от огурцов, сыра и будущих шпрот. Намазка готова. Тостовый хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде до румяной хрустящей корочки. Теплые тосты густо намазываю приготовленной массой. Сверху выкладываю по несколько шпрот из банки (предварительно жидкость нужно слить). Можно украсить еще веточкой укропа или кружочком огурца. Подаю сразу, пока тост не потерял свой хруст.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

